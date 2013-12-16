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قبل المواجهة المكررة .. التاريخ يؤكد تفوق بايرن ميونيخ على أرسنال

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قبل المواجهة المكررة .. التاريخ يؤكد تفوق بايرن ميونيخ على أرسنال قبل المواجهة المكررة .. التاريخ يؤكد تفوق بايرن ميونيخ على أرسنال

للمرة الثانية على التوالي، يصطدم بايرن ميونيخ الألماني بأرسنال الإنجليزي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة النسخة الماضية قد أسفرت عن تأهل بايرن لدور الثمانية، بعد الفوز في لندن 3-1 والخسارة في ميونيخ بهدفين دون رد.

ويعد أرسنال الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على العملاق البافاري في النسخة الماضية من دوري الأبطال، ولم يخسر بعدها حتى السقوط الأخير أمام مانشستر سيتي.

تاريخ مواجهات الفريقين يصب في صالح بايرن ميونيخ، حيث التقيا ست مرات فاز بطل ألمانيا ثلاث مرات وفاز المدفعجية مرتين وانتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

كما يتفوق بايرن ميونيخ تهديفيا على أرسنال بواقع تسعة أهداف مقابل سبعة.

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