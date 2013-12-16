هل يفعلها ثلاثي جالاتا هذه المرة أمام مورينيو ' الصديق والخصم ' ؟

إذا كانت مواجهة جالاتا سراي سهلة نسبيا على تشيلسي على مستوى الفنيات .. فهي بالتأكيد أصعب على المستوى الشخصي لجوزيه مورينيو المدير الفني للزرق.

مباراة جالاتا سراي تحمل مواجهة مورينيو لثلاثة لاعبين لعبوا تحت قيادته، منهم ديدييه دروجبا أفضل هداف أجنبي في تاريخ تشيلسي.

فجالاتا سراي يضم حاليا بين صفوف دروجبا الذي بزغ نجمه مع مورينيو في تشيلسي مع الثنائي حميت ألتنتوب وويسلي شنايدر الذي لعب تحت قيادة الاستثنائي أيضا.

الطريف أن مواجهة مورينيو للاعبيه السابقين تعد تكرارا لمواجهة الموسم السابق في ربع النهائي بين ريال مدريد الذي كان يقوده الاستثنائي أيضا وجالاتا بنجومه الثلاث.

فمورينيو فاز مع ريال مدريد في المباراة الأولى 3-0 على سنتياجو برنابيو، قبل أن يخسر 3-2 في تركيا في مباراة سجل فيها دروجبا وشنايدر.

وتأهل الملكي بالفوز 5-3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

العلاقات القوية التي يصنعها مورينيو مع لاعبيه والأقرب إلى الصداقة تصعب عليه بالتأكيد المواجهة.

دروجبا

"رحيل مورينيو عن تشيلسي يدمر حالة الألفة التي نعيشها داخل الفريق، أريد أن أرحل عن الفريق" .. هكذا وصف دروجبا رحيل الاستثنائي عن الزرق عقب ثلاث مواسم لعبها تحت قيادته.

دروجبا انتقل لتشيلسي عام 2004 من مارسيليا، وتحت قيادة مورينيو تألق بشدة.

وتوج الفيل الإيفواري مع مورينيو في تشيلسي بكافة الألقاب عدا دوري الأبطال.

ورحل مورينيو عن تشيلسي في 2007 وتولى بعدها تدريب إنتر ميلان.

ولم يلتق مورينيو بدروجبا في أي مواجهة إلا في دور الـ16 من دوري الأبطال 2010.

وفاز إنتر على تشيلسي 3-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب، قبل أن يكمل طريقه نحو اللقب.

ونجح دروجبا أخيرا في الفوز بدوري الأبطال موسم 2012، قبل الرحيل لشنجهاي شينوا الصيني، ومنه إلى جالاتا سراي في يناير الماضي.

وفي الموسم الماضي التقى مورينيو بدروجبا مجددا في دوري الأبطال، ولكن ريال أكمل طريقه بالفوز 5-3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

شنايدر

مواجهة تشيلسي تعني أن يلعب شنايدر أمام مورينيو الذي تألق تحت قيادته في إنتر ميلان من جديد.

فشنايدر لعب لريال مدريد من 2007 حتى 2009، وانتقل بعدها إلى مورينيو في إنتر مقابل 15 مليون يورو.

وتألق صانع الألعاب تحت قيادة مورينيو، ونجح في أول مواسمه مع النيراتزوري في التتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وجاء تتويج شنايدر بدوري الأبطال على ملعب سنتياجو برنابيو نفسه بعد الفوز على بايرن ميونيخ في النهائي 2-0.

شنايدر قال عن مورينيو بعد رحيله لريال مدريد: "مورينيو مختلف دائما، فلا أحد يستطيع أن يعامل اللاعبين بطريقته".

وتابع "نواصل بحثنا عن مدرب مثل مورينيو ولكن للأسف لا يوجد مدرب مثله".

وانتقل شنايدر إلى جالاتا سراي في يناير الماضي بعدما رفض التجديد لإنتر مقابل تخفيض راتبه.

وسيواجه صانع الألعاب الهولندي صاحب الهدف في مرمى يوفنتوس والذي صعد بجالاتا لدور الـ16 مورينيو من جديد، بعدما التقيا الموسم الماضي.

ألتنتوب

انضم ألتنتوب إلى ريال مدريد قبل بداية الموسم الماضي من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر برغبة شخصية من مورينيو.

ووقع الجوكر التركي لريال على عقد يمتد لأربعة مواسم.

ولكن صاحب الـ29 عاما لعب لريال لموسم واحد فقط، لم يشارك فيه كثيرا وتوج من خلاله بالليجا مع الملكي.

وانتقل قبل بداية الموسم الماضي إلى جالاتا سراي.