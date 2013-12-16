أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الدوري الأوروبي - صلاح يسافر إلى إسرائيل مجددا

Google+ Print
الدوري الأوروبي - صلاح يسافر إلى إسرائيل مجددا الدوري الأوروبي - صلاح يسافر إلى إسرائيل مجددا

أسفرت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي عن مواجهة بازل السويسري لمكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وساهم صلاح في فوز بطل الدوري السويسري على منافسه الإسرائيلي في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات للنسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا.

وفاز بازل 4-3 بمجموع المباراتين، وأحرز منهم صلاح هدفا في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب في إسرائيل يوم 20 فبراير المقبل، على أن يستضيف بازل منافسه في سويسرا يوم 27 من الشهر ذاته.

وفي حال فوز بازل، من المنتظر أن يواجه في دور الـ16 الفائز من أياكس أمستردام الهولندي وسالزبورج النمساوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع