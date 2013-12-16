الدوري الأوروبي - صلاح يسافر إلى إسرائيل مجددا

أسفرت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي عن مواجهة بازل السويسري لمكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وساهم صلاح في فوز بطل الدوري السويسري على منافسه الإسرائيلي في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات للنسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا.

وفاز بازل 4-3 بمجموع المباراتين، وأحرز منهم صلاح هدفا في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب في إسرائيل يوم 20 فبراير المقبل، على أن يستضيف بازل منافسه في سويسرا يوم 27 من الشهر ذاته.

وفي حال فوز بازل، من المنتظر أن يواجه في دور الـ16 الفائز من أياكس أمستردام الهولندي وسالزبورج النمساوي.