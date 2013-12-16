بالصور| "نعم للدستور" تكتسح في حفل سفارة البحرين بالعيد الوطني

السفير القطري يظهر مجدداً ويعلن احتفال السفارة باليوم الوطني الأربعاء القادم

كتب : بهاء الدين محمد منذ 32 دقيقة

تحولت الأحاديث الجانبية بحفل سفارة البحرين باليوم الوطني مساء أمس إلى استفتاء مُصغر على الدستور؛ خاصة مع حضور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الحفل، والذي حرص خلاله على الترويج لأهمية المشاركة في الدستور الجديد وإقراره خلال الاستفتاء الذي سيجرى منتصف الشهر المقبل، وتوقع "موسى" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن ينال مشروع الدستور أغلبية كبيرة ليصبح بذلك أولى خطوات مصر نحو الاستقرار مع بداية العام الجديد، فيما حضر أحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية الحفل ممثلاً للرئاسة.

وأعلن العديد من حضور الحفل من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة تأييدهم للدستور بينهم وزير الرياضة طاهر أبو زيد والشيخ مظهر شاهين ووزير الخارجية السابق محمد كامل عمرو والفنان سمير صبري والإعلامي علاء بسيوني والملحن عمرو مصطفى والمطرب مدحت صالح والفنانة عفاف شعيب والفنانة عبير صبري وغيرهم.

من ناحية أخري، وبعد أن غادر القاهرة متوجهاً إلى الدوحة في أوائل سبتمبر الماضي، ظهر مجدداً السفير سيف بن مقدم البوعينين سفير قطر لدى مصر في الحفل، وأكد أن احتفال السفارة القطرية باليوم الوطني سيكون يوم الأربعاء المقبل، رافضاً إجراء أية تصريحات صحفية حول موقف بلاده من ثورة 30 يونيو.