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وزير الداخلية السابق لـ"شباب الإخوان": "الشرعية" تتلاشي وفقا لارادة الشعب

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وزير الداخلية السابق لـ"شباب الإخوان": "الشرعية" تتلاشي وفقا لارادة الشعب وزير الداخلية السابق لـ"شباب الإخوان": "الشرعية" تتلاشي وفقا لارادة الشعب

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 16-12-2013 14:18

وجه اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، رسالة إلى شباب جماعة الإخوان، قائلًا: "لا تلوموا مؤسسات الدولة وهي تؤدي رسالتها في حماية هذا الوطن الذي تعشون على أرضه وتأكلون من خيره وتتعلمون فيه، ولوموا قادتكم الذين فقدوا ثقة الشعب فيهم وفي تصرفاتهم وفي تحالفتهم، وعودوا سريعًا إلى صفوف المصريين والعمل الوطني".

وأضاف وزير الداخلية السابق، في كلمته في المؤتمر التأسيسي لجبهة " بلدي"، "إلى من ينادون بالشرعية.. إن الشرعية تكرس وتكتسب وتُفقد وتتلاشى وفقًا لإرادة ورضا الشعب على السياسات والشعارات المعلنة".

وأوضح وزير الداخلية السابق، "أن جبهة (مصر بلدي) ليست ضد التيار الإسلام السياسي، فعلى رأسها الشيخ علي جمعة مفتي الديار السابق، وبينهم من كان ضمن جماعة الإخوان".

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