علماء أستراليون يحصلون على أول "كلى" من الخلايا الجذعية

أكدت صحيفة الديلى تليجراف أن علماء أستراليين استطاعوا الحصول على أول "كلى" فى العالم من الخلايا الجذعية، فى سبق علمى كبير، يمكن أن يقلل من الطلب على عمليات زراعة الأعضاء.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، أن الإنجاز الذى نشرت تفاصيله مجلة "ناتشور سيل بيولوجى"، يأتى بعد سنوات من البحث ومحاولات تحويل خلايا الجلد البشرى إلى أعضاء، مما أوصلهم إلى القدرة على إنتاج "كلى صغيرة" يبلغ عرضها بضعة ملليمترات.

ويأمل العلماء فى زيادة حجم الكلى الناتجة عن الخلايا الجذعية، إذ يعتقدون أن الأعضاء الناتجة يمكنها أن تعزز البحوث فى هذا الصدد وتسمح باختبارات أرخص وأسرع للأدوية. وخلال الخمس سنوات المقبلة، يمكن من خلال الأعضاء الصناعية إصلاح الكلى التالفة داخل الجسم، بدلا من ترك الأمراض تتطور قبل الشروع فى عملية الزرع.

ونقلت التليجراف عن البروفسور براندون ينرايت من جامعة كوينزلاند قوله، "لأول مرة يمكن لأى شخص توجيه الخلايا الجذعية فى الوحدات الوظيفية للكلى"، مشيرا إلى أنها عملية مذهلة مثل قطع بناء الليجو التى تصطف معا.