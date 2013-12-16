إليك أبرز ما تكرر في إطلالات النجمات في 2013

تتكرر الأزياء في إطلالات النجمات دائماً، ولكن بأشكال مختلفة، إذ تتمتع كل نجمة بستايل مختلف، فتضع لمستها الخاصة على إطلالتها بحيث تبدو متجددة على الدوام.

في هذا الموضوع، جمعنا لك أبرز ما تكرر في إطلالات النجمات عام ٢٠١٣ لتكوني أنت الحكم وتختاري الأجمل:

1- Jennifer Lopez وLily Cole

تتألق المغنية الجميلة Jennifer Lopez بأجمل تصاميم زهير مراد دائماً، ولكنها ليست الوحيدة المعجبة بتصاميمه، إذ يبدو أنها جذبت انتباه عارضة الأزياء الجميلة Lily Cole كذلك، حيث ظهرت بنفس الفستان الأزرق البراق.

2- Solange Knowles و Diane von Furstenberg

قد يتكرر ارتداء ممثلتين لنفس الزي، ولكن في هذه الحالة ارتدت النجمة Solange Knowles نفس البدلة التي ارتدتها مصممتها Diane von Furstenberg، فمن كانت الأجمل بها النجمة أم المصممة؟

3- Christine Teigen و Diane Kruger

بدت Diane Kruger كالعروس في هذا الفستان الأبيض المزين بالريش، فهل نافستها Christine Teigen بهذه الإطلالة؟

4- Olivia Munn وChristina Ricci

ظهر هذا الفستان الناعم بطبعة الورود الجميلة من "Valentino" في إطلالة النجمتين Olivia Munn، وChristina Ricci، وقد نسّقته كل واحدة منهما بطريقة مختلفة كلياً، فمن منهما الأجمل برأيك؟

5- Zoe Saldana وKim Kardashian

لم يكن فستان "Lanvin" القصير خياراً مناسباً لـ Kim Kardashian خلال حملها، ولكنه ظهر مجدداً في إطلالة Zoe Saldana المتألقة.

6- Lady Gaga وElizabeth Banks

لا يمكن أن نتصور أزياء Lady Gaga في أي إطلالة أخرى، ولكن Elizabeth Banks اختارت نفس الفتان الأسود القصير من "McQueen"، فهل أعطته حقه؟

7- Stacy Ferguson و Anne Hathaway

صدمتنا Anne Hathaway بإطلالتها الجريئة بفستان "Tom Ford"، وقد تكرر الفستان نفسه في إطلالة Stacy Ferguson أثناء حملها.

8- Katy Perry وEmily Blunt

تتمتع كل واحدة من النجمتين بستايل مختلف تماماً عن الأخرى، ولكنهما اجتمعتا على اختيار فستان "McQueen" باللون البرتقالي المشرق، فمن منهما بدت الأجمل به؟

9- Lily Collins وCarine Restoin-Roitfeld

تكررت سترة "Givenchy" في العديد من الإطلالات المختلفة هذا العام، وقد ارتدتها كل من: Lily Collins، وCarine Restoin-Roitfeld، بطريقتين مختلفتين تماماً.

10- Miley Cyrus وLena Dunham

شكل الجسم يتحكم غالباً في اختياراتنا للأزياء، ولكن في هذه الصورة تكررت نفس البدلة في إطلالة نجمتين مختلفتين كلياً في الأجسام والإطلالات، فمن منهما الأجمل؟

11- Kylie Minogue و Willa Holland

هل يناسب هذا الفستان الأصفر الحذاء الأبيض كما ارتده Willa Holland، أو اللحمي كما ارتدته النجمة Kylie Minogue.

12- Kristen Stewart وKrysten Ritter

تنسيق مختلف في إطلالة نجمتين مختلفتين، أيهما اختارت التنسيق الأجمل برأيك؟

13- Ashley Greene و Khloe Kardashian

يتكرر اسم الأخوات Kardashian في مواقف كهذه دائماً، وفي هذه المرة ظهرت Khloe Kardashian بنفس الفستان الأبيض الذي اختارته Ashley Greene.

14- Rita Ora و Anna Dello Russo

اختارت النجمتان أن تظهرا بنفس اللوك من "Saint Laurint" في مناسبات مختلفة.

15- Hilary Rhoda وStacy Keibler

تنسيقان مختلفان لنفس الفستان المميز.

16- Rosie Huntington و Heidi Klum

عارضتان مميزتان ترتديان نفس الفستان الرائع، ولكن علينا أن نعترف بأن Rosie Huntington كانت الأجمل في هذه المنافسة.

17- Willow Smith وRosie Huntington

يتكرر اسم العارضة Rosie Huntington هنا، حيث ارتدت نفس البدلة المخططة التي اختارتها Willow Smith.

18- Minka Kelly وDita Von Teese

ظهر هذا الفستان الأنيق في إطلالة النجمتين Minka Kelly، وDita Von Teese، وقد بدا مختلفاً في كل منهما.

19- Bailee Madison وHolland Roden

من النادر أن يتكرر نفس اللوك في المناسبة ذاتها كما حدث مع النجمتين Bailee Madison، وHolland Roden، حيث اختارت إحداهن التنورة بلوك كلاسيكي ناعم، بينما اختارت الأخرى البنطلون فكانت إطلالتها عصرية أنيقة.

20- Christine Teigen و Naomi Watts

خطف هذا الفستان الذي يحمل توقيع "McQueen" الأنظار في كل مرة يزين فيها إطلالات النجمات، وقد خطف الأنظار في إطلالة كل من هاتين النجمتين.

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