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تعرّفي إلى أنواع الإنارة الحديثة

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تعرّفي إلى أنواع الإنارة الحديثة تعرّفي إلى أنواع الإنارة الحديثة

تؤدي الإنارة دوراً محورياً في التصميم الداخلي، إذ تضفي رونقاً جذاباً على غرفتك.ولكنّها، قد تسيء إلى مشهد الغرفة، في حال لم تتقني فنّ توزيعها، علماً أنّها لم تعد تقتصر اليوم على أشكال محدّدة.
مهندسة الديكور ديالا الموسوي تطلع قارئات "سيدتي نت"، على أهمية الإنارة الحديثة في التصاميم الداخلية ومدى تأثيرها في غرف منزلك:
ـ من أبرز فوائدها أنها صديقة للبيئة أكثر من تلك التقليدية، إذ توفّر الطاقة، كما تدخل الألوان إليها بهدف إبداع أجواء مختلفة في دواخل مساحتك.
وقبل استخدام الإنارة الحديثة، عليك أن تعلمي أنواعها:
*الإنارة المحيطة:توفر الإنارة الشاملة للغرفة، فتنشر ضوءاً موحّداً في الأرجاء كافة، ويمكن تثبيتها على السقف أو الجدران.
*الإنارة المهمّة: تستهدف منطقة معيّنة من الغرفة، أي إلقاء الضوء على زاوية أو ركن معيّن. فمثلاً يمكنك أن تستعيني بهذه الإنارة في أثناء العمل، فتضعينها على سطح المكتب.
*الإنارة الموجهة: إذا كان لديك لوحة أو تحفة تريدين تسليط الضوء عليها، فلا بدّ لك من الاستعانة بهذا النوع من الإنارة والتي لا يقتصر استخدامها في الأماكن المغلقة حصراً، بل في الهواء الطلق.
وتحمل الإنارة الحديثة كلّ من الثريات، أو أي شكل جذّاب وعصري، كتلك المدلاة من السقف، والأخرى المثبتة إلى الحائط أوالمخفية أوالمختبئة في بعض المجسّمات...

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