وصفات منزلية من العسل لجمالك

تابعي في هذه السطور 4 خلطات طبيعيّة لبشرتك مصنوعة من العسل. هذه الوصفات تفيد البشرة وتغذيها، فاختاري لنفسك ما يناسبك.

مرهم مرطب للشفتين

إن كانت شفتاك تتشققان، فانظري إلى هذه الوصفة المنزلية المصنوعة من العسل. لإعداد هذا المرهم المرطب، أنت بحاجة إلى: ملعقة صغيرة من العسل، ونصف كوب من شمع العسل الطبيعي، وقطرتين من زيت فيتامين "إي"، وربع كوب من زيت جوزة الهند، و10 قطرات من زيت الليمون الأساسي. امزجي كلّ هذه المكونات ببعضها حتى الحصول على معجونة كريمية، ثمّ اجعلي هذا المزيج في حاوية صغيرة. انتظري 12 ساعة، قبل الاستمتاع بالمرهم الرطب، الذي تفوح منه رائحة عطرة.

بلسم شعر طبيعي

سيساعدك بلسم الشعر الطبيعي هذا في المحافظة على رطوبة الشعر، وسيمنعه من الجفاف، كما أنه سيجنبه التلف. أنت بحاجة إلى نصف كوب من العسل وربع كوب من زيت الزيتون ونصف كوب من عصير الليمون الطازج. امزجي المكونات حتى تصبح متماسكة، ثمّ اسكبيها شيئاً فشيئاً على شعرك، حتى تغطيه كلها. بعد ذلك، غطي شعرك بواسطة غطاء استحمام، واتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة، ثمّ اغسليه بالمياه الباردة.

علاج للبثور

إنّ أفضل الحلول لمعالجة مشكلة البثور وحبّ الشباب تكمن في العسل، الذي يخفف من الالتهابات ويزيل الشوائب والعيوب عن وجهك، كما أنه يعيد النضارة إلى البشرة. ضعي القليل من العسل على البثور وغطي البقعة التي تتسبب بالمشاكل بواسطة ضمادة لمدة 20 دقيقة. وبعد ذلك، أزيلي الضمادة، واغسلي البقعة بواسطة المياه الباردة.

قناع مرطب للوجه

إنّ هذا القناع المرطب هو أفضل الوصفات المنزلية، لأنه يضمّ العسل. غطّي وجهك وعنقك بواسطة مزيج من ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقتين صغيرتين من الحليب. دعي المزيج لمدة 15 دقيقة، واغسليه بعدها بالمياه الفاترة.

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