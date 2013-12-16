أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

محمد عبدالله رئيس القطاع الاقتصادى: الدولة تسعى لتدمير الاتحاد على طريقة القطاع العام

Google+ Print
محمد عبدالله رئيس القطاع الاقتصادى: الدولة تسعى لتدمير الاتحاد على طريقة القطاع العام محمد عبدالله رئيس القطاع الاقتصادى: الدولة تسعى لتدمير الاتحاد على طريقة القطاع العام

كتب : رانيا محمود الإثنين 16-12-2013 11:54

صرح محمد عبدالله، رئيس القطاع الاقتصادى، بأن الأزمة المالية فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون أثرت بالسلب على القطاع الاقتصادى، معللا ذلك بأن الاتحاد له موارد خاصة تخضع للقوانين المنظمة للهيئات الاقتصادية فى الدولة، وأن جزءا من موارده الذاتية هو التسويق الذى يهتم بجلب الإعلانات وتسويق البرامج والإنتاج الدرامى، ومؤكدا أن أساس التسويق هو المنتج الجيد.

وأشار «عبدالله» إلى أن الشق الثانى من موارد الاتحاد يتمثل فى قيمة الخدمة الفعلية التى يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى الدولة، مؤكدا أن قيمة التكلفة الفعلية لم يتم تسديدها حتى الآن، وهذا يعتبر من أسباب العجز المالى الذى يعانى منه اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى تدمير الاتحاد، كما فعلت مع شركات القطاع العام، وقامت بتدميرها نتيجة فرض التسعيرة الجبرية على المنتج، مضيفا أن «ماسبيرو» فى طريقه للإفلاس مثل شركات الغزل والنسيج والمحلة الكبرى، بسبب تكلفة الخدمة، وتابع: لو قامت الدولة بدفع تكلفة الخدمة سيكون لدينا فائض من الأموال بعد تسديد المديونية، ولن أتحدث عن الإدارة التسويقية للقطاع، لأننى فى الأساس لا أملك منتجا جيدا لتسويقه، فقد أصبح كل ما يعرض على الشاشة رديئا للغاية ولا يحقق نسبة مشاهدة جيدة، مما ترتب على ذلك هروب الجمهور من مشاهدة التليفزيون.

وأخيراً يرى «عبدالله» أن الحل يتمثل فى اتخاذ قرارات جريئة من الدولة، تتضمن دراسة وافية لإعادة هيكلة ماسبيرو، بالإضافة إلى تعديل اللوائح والقوانين الخاصة بالعاملين، وإلغاء جميع القنوات التليفزيونية والاكتفاء بثلاث قنوات رسمية، وإنشاء شركة إنتاج تضم كل القنوات الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة