أناقة أطفالك بأفكار متجددة في حملة Mini Chic By Nahar

يضحي معظم الناس بالأناقة في فصل الشتاء بغرض الحصول على الدفئ و يحرص معظم الأهالي على دفئ أطفالهم فتكون أناقة الأطفال غير مهمة إطلاقا، وهذا ما أرادت محلات هارفي نيكلز "Harvey Nichols" المعروفة تغييره بإطلاق حملة Mini Chic بالتعاون مع منسق الأزياء السعودي “نهار” Nahar .

قدمت الحملة العديد من التنسيقات الجذابة والدافئة في الوقت ذاته بحيث لا تضطرين للإستغناء عن أحدهما، وقد استخدم منسق الأزياء المبدع العديد من الماركات العالمية في تنسيقاته، بحيث دمج بينها ليظهر جمال كل قطعة على حدة .

شاهدي كيف ظهرت أزياء الأطفال بلمسات منسق الأزياء السعودي نهار .