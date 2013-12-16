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أكثر نجوم بوليوود وسامة لعام 2013

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أكثر نجوم بوليوود وسامة لعام 2013 أكثر نجوم بوليوود وسامة لعام 2013

تميّزهم جاذبيتهم، وسمرتهم التي طغت على وسامة وجمال نجوم هوليوود؛ أولئك هم نجوم السينما الهندية "بوليوود"، الأكثر وسامة لعام 2013، ابتداءً بـ Shahrukh Khan، إلى Abhishek Bachchan، وصولاً إلى Salman Khan وغيره من أهمّ ممثلي الدراما البوليوودية، الذين تربّعوا على عرش السينما الهندية، وأثبتوا أنفسهم من خلال أدوارهم البطولية الدرامية. وقد كان جمالهم وسمرتهم البرونزية سبباً رئيسيّاً في نجاحهم.
ومع نهاية العام، اخترنا لكم أبرز نجوم بوليوود الأكثر جاذبية ووسامة. تابعوا الصور، واختاروا النجم البوليوودي الأكثر وسامة لعام 2013.

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