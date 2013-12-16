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"الحديد والصلب":تأجيل زيارة وفد "تاتا" لتطوير الشركة بسبب"الاستفتاء"

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"الحديد والصلب":تأجيل زيارة وفد "تاتا" لتطوير الشركة بسبب"الاستفتاء" "الحديد والصلب":تأجيل زيارة وفد "تاتا" لتطوير الشركة بسبب"الاستفتاء"

قال المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه تقرر تأجيل زيارة وفد شركة تاتا الإنجليزية "Tata Steelconsultant" التى تقوم بوضع خطة لتطوير الشركة وإعادة هيكلة المصانع، موضحًا أن الوفد كان مقررًا أن يأتى يوم 14 يناير المقبل، لكنه يتزامن مع إعلان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، عن الاستفتاء على الدستور.

واستطرد نجيدة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة يمكن أن تكون يوم 17 يناير بدلاً من 14 يناير المقبل، وستتسلم الحديد والصلب خطة للتطوير، للوصول إلى الطاقة التصميمية للشركة لـ1.2 مليون طن منتج نهائى للبيع، أو 1.45 مليون طن صلب قابل للتشكيل.

واستغرقت شركة تاتا الإنجليزية 15 أسبوعًا لإعداد خطة العمل، التى من المقرر أن يمولها عدد من البنوك أو ، فمصدر التمويل لم يتحدد بعد بحسب رئيس الشركة.

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مصر 365

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