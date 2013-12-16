"الصناع المصريون" تطالب بمراجعة قرارات منع رجال الأعمال من السفر

قال وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريون، إن الجمعية قامت برفع مذكرة للنائب العام المستشار هشام بركات، لمراجعة قرارات منع السفر الصادرة فى عهد الإخوان ضد بعض أصحاب المصانع، خاصة أن العديد من الذين صدرت ضدهم قرارات المنع لا يعرفون الأسباب التى صدرت بسببها قرارات منع السفر.

وأشار هلال، فى بيان صحفى، إلى أن الجمعية تلقت العديد من شكاوى الصناع الذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر دون تحديد أسباب المنع، الأمر الذى تطلب مناشدة النائب العام سرعة التدخل والمراجعة، موضحا أن هذه القرارات تضر بالمصانع داخليا وخارجيا، وتؤثر سلبا على مصداقية الصناع والاستثمارات القائمة.

وأضاف هلال أنه فى حالة ثبوت مخالفة ضد أى صانع يجب تطبيق القانون عليه، مؤكدا أنه لا يوجد شخص فوق القانون، أما إذا كانت الشكاوى كيدية فيجب اتخاذ قرارات عاجلة وفورية تضمن للمصانع حقها، خاصة أن الأمور الجنائية تؤثر مباشرة على الصانع ورجل الأعمال فيما يتعلق بعلاقاته الخارجية مع الشركات الأجنبية، مما يؤثر سلبا على سمعة الشركة، وانخفاض صادراته فى الأسواق الدولية.