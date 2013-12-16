عاجل| انتهاكات مكثفة للطيران الحربي الإسرائيلي فوق جنوب لبنان

كتب : (أ.ش.أ) منذ 37 دقيقة

كثف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، من انتهاكاته للأجواء اللبنانية. وأفادت مصادر أمنية في جنوب لبنان أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين حلقتا على علو متوسط وبشكل دائري فوق منطقة الناقورة الحدودية. كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة "صيدا" ومنطقتها على علو متوسط، منفذا غارات وهمية.

ووصل الطيران الحربي الإسرائيلي في تحليقه إلى أجواء البقاع الغربي وقرى وبلدات قضاء صور على علو متوسط.

يأتي ذلك عقب إطلاق نار من الجانب اللبناني على دورية إسرائيلية الليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل جنديا إسرائيليا في الحادث.