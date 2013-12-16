الحكومة الأردنية تقرر تأخير بدء الدوام الرسمي اليوم ثلاث ساعات بسبب الانجماد

كتب : أ ف ب منذ 2 دقيقة

قررت الحكومة الأردنية أمس تأخير الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والمدارس ثلاث ساعات بسبب الجليد الذي يغطي المملكة، وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن "رئيس الوزراء عبد الله النسور قرر تأخير بداية الدوام الرسمي اليوم إلى الساعة الحادية عشرة صباحا لجميع الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بما في ذلك الجامعات والمدارس العامة والخاصة"، كما أعلنت العديد من الجامعات الأردنية وقف العمل اليوم بسبب الظروف الجوية السائدة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان لها أمس الأول إن كوادرها "أنقذت طيلة المنخفض الجوي، 3048 شخصاً علقوا نتيجة انزلاق مركباتهم وجنوحها عن الطرق الرئيسة والفرعية ونقلهم إلى أماكن ومناطق آمنة" في عموم محافظات المملكة، ومن جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الأحد الماضي تحويل مسار خمس من رحلاتها الجوية التي كانت قادمة إلى مطار الملكة علياء الدولي بسبب "كثافة الضباب في منطقة المطار ومحدودية مدى الرؤية الأفقية التي لم تكن كافية لعمليات الهبوط".