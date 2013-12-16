أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

الحكومة الأردنية تقرر تأخير بدء الدوام الرسمي اليوم ثلاث ساعات بسبب الانجماد

Google+ Print
الحكومة الأردنية تقرر تأخير بدء الدوام الرسمي اليوم ثلاث ساعات بسبب الانجماد الحكومة الأردنية تقرر تأخير بدء الدوام الرسمي اليوم ثلاث ساعات بسبب الانجماد

كتب : أ ف ب منذ 2 دقيقة

قررت الأردنية أمس تأخير الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والمدارس ثلاث ساعات بسبب الجليد الذي يغطي المملكة، وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن "رئيس الوزراء عبد الله النسور قرر تأخير بداية الدوام الرسمي اليوم إلى الساعة الحادية عشرة صباحا لجميع الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بما في ذلك الجامعات والمدارس العامة والخاصة"، كما أعلنت العديد من الجامعات الأردنية وقف العمل اليوم بسبب الظروف الجوية السائدة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان لها أمس الأول إن كوادرها "أنقذت طيلة المنخفض الجوي، 3048 شخصاً علقوا نتيجة انزلاق مركباتهم وجنوحها عن الطرق الرئيسة والفرعية ونقلهم إلى أماكن ومناطق آمنة" في عموم محافظات المملكة، ومن جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الأحد الماضي تحويل مسار خمس من رحلاتها الجوية التي كانت قادمة إلى مطار الملكة علياء الدولي بسبب "كثافة الضباب في منطقة المطار ومحدودية مدى الرؤية الأفقية التي لم تكن كافية لعمليات الهبوط".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج