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محافظ الجيزة يحظر قيادة “التوك توك” لأقل من 18 سنة

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محافظ الجيزة يحظر قيادة “التوك توك” لأقل من 18 سنة محافظ الجيزة يحظر قيادة “التوك توك” لأقل من 18 سنة

ارشيفية

قرر الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة حظر قيادة مركبة التوك توك لمن هم أقل من 18 سنة داخل نطاق المحافظة للحد من هذه الظاهرة والتى انتشرت مؤخراً وعدم تعريض حياه المواطنين للخطر.

وكلف المحافظ الإدارة العامة لمرور الجيزة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط أى مخالفات للقرار من خلال حملات مكثفة على الشوارع وكافة المناطق .

وأكد الدكتور على عبد الرحمن أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام “الصبية” بقيادة هذه المركبة وبالتالى تعريض حياتهم وحياة المواطنين للخطر وبالمخالفة لقانون الطفل الذى يحظر عمالة الأطفال ، وأضاف أنه على الرغم من قيام المحافظة أكثر من مرة بفتح باب التراخيص للتوك توك لتقنين أوضاع العاملين عليها إلا أن الأعداد التى تقدمت قليلة لا تتناسب مع الأعداد العاملة فى الشوارع .

وطالب المحافظ إدارة مرور الجيزة بتفعيل قرارات المحافظة الصادرة بتحديد شوارع ومناطق معينة يحظر على التوك توك السير فيها والتحفظ على أى مركبات تخالف القرارات الصادرة تطبيقاً للقانون والقرارات الصادرة .

 

أ ش أ

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