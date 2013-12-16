مصرع شرطيين وقتل 14 إرهابيا خلال مواجهات في منطقة “شينجيانغ” شمال غرب الصين

لقي شرطيان مصرعهما، فيما قتل 14 إرهابيا خلال مواجهات بين قوات من الشرطة الصينية ومجموعات إرهابية في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الويغور بشمال غرب الصين، حيث كانت قوة من الشرطة قد تعرضت لهجوم خلال مطاردة عدد من المشتبه بهم.

وذكرت الشرطة المحلية أن شرطة محافظة شوفو كانت تجري عمليات بحث عن مشبته بهم في قرية بالمحافظة في منطقة كاشجار في حوالي الساعة 11 مساء عندما ألقى إرهابيون عبوات ناسفة عليهم وهاجموهم بالسكاكين، فيما ردت الشرطة بإطلاق النار وقتلت 14 إرهابيا واعتقلت اثنين من المشتبهم بهم، فيما لايزال التحقيق جاريا للوقوف على ملابسات الحادث.

أ ش أ