دليلك لقرعة دوري الأبطال - صعبة على إنجلترا.. وكل شئ ممكن لإسبانيا

مانشستر يونايتد لن يواجه سيتي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكذلك لن يجد برشلونة نفسه في مواجهة أخرى أمام ميلان.. تلك هي قواعد القرعة.

وتقام قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الإثنين، وهي التي تحكمها قاعدتان تفتح جميع الاحتمالات أمام الفرق الإسبانية المتأهلة وتصعبها على فرق إنجلترا.

فالقرعة تمنع أن يتواجه فريقان من نفس البلد في هذا الدور، كما تُجنب الفريقين المتأهلين من نفس المجموعة مواجهة محتملة بينهما.

الفرق الإسبانية الثلاثة التي تأهلت لهذا الدور جاءت في صدارة مجموعاتها، عكس مانشستر سيتي وأرسنال اللذين ينتظران قرعة صعبة.

وتأهل إلى هذا الدور في صدارة المجموعات كلا من: مانشستر يونايتد، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، تشيلسي، بروسيا دورتموند، أتليتكو مدريد، وبرشلونة.

وفي الوصافة كلا من: باير ليفركوزن، جالاتاسراي، أوليمبياكوس، مانشستر سيتي، شالكه، أرسنال، زينيت، وميلان.

ويستعرض FilGoal.com المواجهات المحتملة لكل فريق في دور الـ16.

أولا: الفرق المتصدرة:

1) مانشستر يوناتيد

المواجهات المحتملة: جالاتاسراي - أوليمبياكوس - شالكه - زينيت - ميلان

2) ريال مدريد

المواجهات المحتملة: باير ليفركوزن - أوليمبياكوس - شالكه - زينيت - ميلان - مانشستر سيتي - أرسنال

3) باريس سان جيرمان

المواجهة المحتملة: باير ليفركوزن - جالاتاسراي - شالكه - زينيت - ميلان - مانشستر سيتي - أرسنال

4) بايرن ميونيخ

المواجهات المحتملة: جالاتاسراي - أوليمبياكوس - أرسنال - زينيت - ميلان

5) تشيلسي

المواجهات المحتملة: باير ليفركوزن - جالاتاسراي - أوليمبياكوس - زينيت - ميلان

6) بروسيا دورتموند

المواجهات المحتملة: جالاتاسراي - أوليمبياكوس - مانشستر سيتي - زينيت - ميلان

7) أتليتكو مدريد

المواجهات المحتملة: باير ليفركوزن - جالاتاسراي - شالكه - أوليمبياكوس - ميلان - مانشستر سيتي - أرسنال

8) برشلونة

المواجهات المحتملة: باير ليفركوزن - جالاتاسراي - شالكه - أوليمبياكوس - زينيت - مانشستر سيتي - أرسنال

ثانيا: أصحاب الوصافة

1) ليفركوزن

المواجهات المحتملة: ريال مدريد - سان جيرمان - تشيلسي - أتليتكو - برشلونة

2) جالاتاسراي

المواجهات المحتملة: مانشستر يونايتد - سان جيرمان - بايرن - تشيلسي - دورتموند - أتليتكو - برشلونة

3) أوليمبياكوس

المواجهات المحتملة: مانشستر يونايتد - ريال مدريد - بايرن - تشيلسي - دورتموند - أتليتكو - برشلونة

4) مانشستر سيتي

المواجهات المحتملة: ريال مدريد - سان جيرمان - دورتموند - أتليتكو - برشلونة

5) شالكه

المواجهات المحتملة: مانشستر يونايتد - ريال مدريد - سان جيرمان - أتليتكو - برشلونة

6) أرسنال

المواجهات المحتملة: ريال مدريد - سان جيرمان - بايرن - أتليتكو - برشلونة

7) زينيت

المواجهات المحتملة: مانشستر يونايتد - ريال مدريد - سان جيرمان - بايرن - تشيلسي - دورتموند - برشلونة

8) ميلان

المواجهات المحتملة: مانشستر يونايتد - ريال مدريد - سان جيرمان - بايرن - تشيلسي - دورتموند - أتليتكو