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حمد بوخاطر يناشد بالدموع وقف الحروب

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حمد بوخاطر يناشد بالدموع وقف الحروب حمد بوخاطر يناشد بالدموع وقف الحروب

لم يتمالك الفنان أحمد بوخاطر نفسه أثناء تصوير أغنيته المصورة الجديدة "دنيا البشر"، حيث انهارت دموعه حزناً على أرواح الضحايا الأبرياء، الذين سقطوا جراء ما آلت إليه الأوضاع في العالم.
تميز بوخاطر بظهوره في كليب "دنيا البشر" بتقنيات الجرافيكس المبتكرة، من بينها رسومات الجرافيتي، التي تعبر عن معاناة الناس من الـحروب والفقر.
ويعد الكليب أول عمل يقدمه باللهجة المصرية، وحظي بإقبال كبير من جمهوره في والعالم، الأغنية من آخر ألبوماته "لحظات مع الله"، تم إطلاقها على الصفحات الرسمية له على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وقناته الخاصة على "يوتيوب"، وبدأت غالبية المحطات التلفزيونية بعرضها والإذاعات ببثها عبر أثيرها.
يهدف الكليب تذكير الناس أننا بحاجة لحسن التعامل والمحبة والتسامح مع بعضنا البعض، في ظل الظروف الصعبة، التي أصبحنا نعيشها مؤخراً، والتي أدت لعيش البعض في خوف دائم.
هذا الكليب صور بإشراف فادي طلبي مدير أعمال أحمد بوخاطر وأخرجه محمد غنيم.

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سيدتي

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