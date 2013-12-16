أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نيكول سابا ضيفة أصالة

Google+ Print
نيكول سابا ضيفة أصالة نيكول سابا ضيفة أصالة

سافرت النجمة نيكول سابا إلى إمارة أبو ظبي لتصوير حلقة من برنامج "صولا"، الذي تقدمه الفنانة أصالة في موسمه الثالث، وتعود بعدها إلى لبنان لقضاء عيد الميلاد مع عائلتها قبل أن تباشر التحضير لأغنيتها اللبنانية الجديدة، وتتعاون فيها مع الملحن هشام بولس والموزع هادي شرارة.
من ناحية اخرى تطل نيكول في رمضان ٢٠١٤ مع الفنان تامر حسني في مسلسل جديد يتم تحضيره ويواظب محمد سليمان على كتابته، وسيكون من إخراج إسلام خيري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي