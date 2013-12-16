نيكول سابا ضيفة أصالة

سافرت النجمة نيكول سابا إلى إمارة أبو ظبي لتصوير حلقة من برنامج "صولا"، الذي تقدمه الفنانة أصالة في موسمه الثالث، وتعود بعدها إلى لبنان لقضاء عيد الميلاد مع عائلتها قبل أن تباشر التحضير لأغنيتها اللبنانية الجديدة، وتتعاون فيها مع الملحن هشام بولس والموزع هادي شرارة.

من ناحية اخرى تطل نيكول في رمضان ٢٠١٤ مع الفنان تامر حسني في مسلسل جديد يتم تحضيره ويواظب محمد سليمان على كتابته، وسيكون من إخراج إسلام خيري.