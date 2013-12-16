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هدى صلاح تصور مسلسل "أوراق من الماضي"

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هدى صلاح تصور مسلسل "أوراق من الماضي" هدى صلاح تصور مسلسل "أوراق من الماضي"

اعتبرت مذيعة برنامج "سيدتي" الفنانة هدى صلاح أنّ مشاركتها بتقديم البرنامج تعد من أهم المحطات في حياتها، لما يتميز به البرنامج من فقرات منوعة تخصّ كل امرأة عربية وخليجية، وقالت إنّ البرنامج منحها فرصة جيدة في استضافة زملائها وزميلاتها من الوسط الفني من ممثلين وممثلات ومخرجين للحديث عن أعمالهم الفنية ونشاطاتهم خلال العام، وتسليط الضوء على الكثير من جوانب حياتهم وجديدهم الذي قد يجهله الجمهور.
وعن آخر نشاطاتها الفنية قالت هدى " حالياَ أصوّر المسلسل الخليجي "أوراق من الماضي"، وهو من إخراج حسان داود، وتأليف عبد الله الحربي، وبطولة نخبة من نجوم الخليج من أبرزهم: عبد العزيز جاسم، وباسمة حمادة، وزهرة الخرجي، وحسين المهدي، ومروة محمد، ويعقوب فرحان، ومريم حسين، وناصر محمد، بالإضافة إلى آخرين، ويتميز العمل بأنّ فكرته جديدة وفيه الكثير من الأكشن، ويغلب عليه الطابع البوليسي، ويتناول قضايا وصراعات متعددة في العمل والحياة الاجتماعية"، وعن دورها قالت:" أجسد بالعمل شخصية (مشاعل) وهي شخصية غامضة نوعاً ما تتعرّض للعديد من الصعوبات والمشاكل ويساعدها (أبو ناصر) الذي يجسد دوره الفنان القطري عبد العزيز جاسم على حل هذه الصعوبات، وتكشف فيما بعد نوعية العلاقة فيما بينهما وتتوالى الأحداث"، ومن المقرر عرض هذا العمل خلال السنة الجديدة 2014 قبل رمضان وستعلن القنوات التي ستعرض العمل عنه بعد الانتهاء من التصوير.

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سيدتي