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«الطيران»: البنك الدولي عرض تمويل مشروعات بالوزارة بتكلفة 10.2 مليار جنيه

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«الطيران»: البنك الدولي عرض تمويل مشروعات بالوزارة بتكلفة 10.2 مليار جنيه «الطيران»: البنك الدولي عرض تمويل مشروعات بالوزارة بتكلفة 10.2 مليار جنيه
قال المهندس عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدني، إن البنك الدولي عرض تمويل مشروعات تطوير مطاري شرم الشيخ وبرج العرب ومنظومة الأقمار الصناعية بتكلفة بلغت حوالي 10.2 مليار جنيه.وأضاف «فاضل» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن مسؤولي البنك الدولي يزورون   حاليًا، لمتابعة المشروعات التي يمولها البنك، مشيرًا إلى أنه سيلتقي مسؤولي البنك، لعرض المشروعات المستقبلية التي سيمولها حسب الخطة الموضوعة لشركات وزارة الطيران المدني.وأوضح أن المؤسسة الدولية أبدت استعدادها لتقديم عروض تمويلية لثقتها في قدرات الوزارة، قائلًا: «المشروعات التي أبدى البنك اهتمامًا كبيرًا بها مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار شرم الشيخ باستثمارات قدرها 3 مليارات جنيه، ومشروع مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب باستثمارات 1.2 مليار جنيه، ومشروع منظومة الأقمار الصناعية باستثمارات 6 مليارات جنيه».ويلتقي المهندس عبدالعزيز فاضل، الثلاثاء، وفد البنك الدولي، الذي يزور القاهرة حاليًا، برئاسة أوليفر لوبير، كبير أخصائي النقل الجوي بالبنك، ويرافقه 7 أعضاء تمثل كل التخصصات بالبنك مثل البيئة وهندسة المطارات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء ماليين وقانونيين.   

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