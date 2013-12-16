بالصور..أسوان تستقبل احدى فتيات حركة 7 الصبح المفرج عنهم بالإحتفالات

وصلت الى محافظة اسوان الطالبة مها محمد مصطفى والتى كانت ضمن الـ11 طالبة المحبوسات فى القضية المعروفة بقضية فتيات حركة 7 الصبح بالاسكندرية وتم الافراج عنها فى الايام القليلة الماضية.

مها من فتيات قرية عنيبة بمركز نصر النوبة و تعيش بمحافظة الاسكندرية،و كان عدد كبير من النوبيين نظموا وقفة احتجاجية فى الايام القليلة الماضية للمطالبة بالافراج عنها.

ونظم النوبيين باسوان لقاء بين الطالبة و اهالى النوبة فى مقر الاتحاد النوبى باسوان و اعقبه احتفالات بقرية عنيبة التى تنتمى اليها مها.