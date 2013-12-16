أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور..أسوان تستقبل احدى فتيات حركة 7 الصبح المفرج عنهم بالإحتفالات

Google+ Print

DSC04021[1]وصلت الى محافظة اسوان الطالبة مها محمد مصطفى والتى كانت ضمن الـ11 طالبة المحبوسات فى القضية المعروفة بقضية فتيات حركة 7 الصبح بالاسكندرية وتم الافراج عنها فى الايام القليلة الماضية.

مها من فتيات قرية عنيبة بمركز نصر النوبة و تعيش بمحافظة الاسكندرية،و كان عدد كبير من النوبيين نظموا  وقفة احتجاجية فى الايام القليلة الماضية للمطالبة بالافراج عنها.

ونظم النوبيين باسوان لقاء بين الطالبة و اهالى النوبة فى مقر الاتحاد النوبى باسوان و اعقبه احتفالات بقرية عنيبة التى تنتمى اليها مها.

 

 

DSC04025[2]DSC04013[1]

 

DSC03995[2]

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا