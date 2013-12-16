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ماكين : دعمى للمتظاهربن فى ميدان الاستقلال لا يعد تدخلًا فى الشأن الداخلى لأوكرانيا

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ماكين : دعمى للمتظاهربن فى ميدان الاستقلال لا يعد تدخلًا فى الشأن الداخلى لأوكرانيا ماكين : دعمى للمتظاهربن فى ميدان الاستقلال لا يعد تدخلًا فى الشأن الداخلى لأوكرانيا

عضو مجلس الشيوخ الأمريكى عن الحزب الجمهورى جون ماكين

 

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكى عن الحزب الجمهورى جون ماكين إن زيارته لميدان الاستقلال بوسط كييف كانت تهدف الى منح المتظاهرين الدعم المعنوى ولا تعد تدخلا امريكيا فى الشأن الداخلى لأوكرانيا.

واضاف ماكين – فى تصريح لشبكة “سى ان ان” الأمريكية اذاعته اليوم الاثنين – انه كان يريد ان يظهر للأوكرانيين ان الولايات المتحدة الامريكية تساند كل من يرغب فى الحصول على مجتمع ديمقراطى حر، مشيرا الى ان بلاده تدافع عما تؤمن به.

واعرب ماكين عن اقتناعه بان الازمة الراهنة فى أوكرانيا يمكن تسويتها عبر مواصلة الحوار بين المتظاهرين والحكومة، الى جانب عدم اقدام على قمع المتظاهرين والتعامل معهم بوحشية .

كما شدد على انه من اجل تحقيق المصالحة يتعين على السلطات الاوكرانية القيام بأمرين، الاول هو التوجه نحو الاتحاد الاوروبى، والثانى تشكيل حكومة تكنوقراط .

وفيما يتعلق بموقف روسيا من الازمة، اعرب ماكين عن اعتقاده بان الرئيس الاوكرانى فكتور يانوكوفيتش يحاول الامساك بالعصا من المنتصف، وان ذلك ما يدفعه الى القيام بزيارة مرتقبة لروسيا، بينما سيتوجه وزير الخارجية ومستشار الامن القومى الى بروكسل غدا لمواصلة التفاوض مع الاتحاد الاوروبى .. معربا عن اعتقاده بان هذا الاسلوب لن يجدى نفعا فى الوقت الراهن.

من ناحية أخرى، المح ماكين إلى إمكانية ان تفرض الولايات المتحدة عقوبات على اوكرانيا فى حال ما واصلت الحكومة قمع مواطنيها.

 

أ ش أ

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