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مصرع أسرة اختناقاً فى تشغيل مولد كهربي بكفرالزيات

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مصرع أسرة اختناقاً فى تشغيل مولد كهربي بكفرالزيات مصرع أسرة اختناقاً فى تشغيل مولد كهربي بكفرالزيات

اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية

لقيت أسرة مكونة من 3 أسخاص مصرعهم اليوم الإثنين اختناقاً بغاز أول أكسيد الكربون أثناء قيامهم بتشغيل مولد كهربي للتدفئة داخل منزلهم فى قرية إدشاي بمركز كفرالزيات.

وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى كفر الزيات وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إخطاراً من العميد اشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات عن بلاغ أهالي قرية إديشاي بمشاهدتهم انبعاث دخان كثيف من منزل السيد محمد الناقة 60سنة بالمعاش وانتقل المقدم وليد غنيم رئيس مباحث مركز كفر الزيات وبالفحص تبين انبعاث أدخنة من داخل المنزل وتبين وجود جثة المذكور وزوجته سامية 50سنة مدرسة ونجلتهم رويدا 25سنة ممرضة بالمجمع الطبي جثث هامدة وتم نقلهم لمشرحة مستشفى كفر الزيات .

وأفاد تقريرمفتش الصحة أن سبب الوفاة الإختناق بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من مولد كهربي حيث قام المجني عليه بتشغيله بغرض التدفئة تم تحرير محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثث.

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