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وزير العدل يلتقي رئيس محكمة الاستئناف لبحث استعدادات الاستفتاء علي الدستور

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وزير العدل يلتقي رئيس محكمة الاستئناف لبحث استعدادات الاستفتاء علي الدستور وزير العدل يلتقي رئيس محكمة الاستئناف لبحث استعدادات الاستفتاء علي الدستور

 

أرشيفية

حضر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إلى دار القضاء العالي للقاء المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الإستئناف ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات لمناقشة أخر الاستعدادات لعملية الاستفتاء علي الدستور.

وتبادل الطرفان الحديث حول موقف القضاة من الموافقة علي الإشراف علي الاستفتاء ورفض لبعض الأخر المشاركة في العملية .

وقال مصدر قضائي أن وزير العدل تطرق في حديثة مع “صليب “إلى استقالة المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل واستبعاد المنتمين لتلك الحركة من المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور.

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