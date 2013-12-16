الإطاحة بـ6 مسئولين بكفر الشيخ بسبب الأمطار والصرف الصحى

قرر المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، وقف 6 من المسئولين بمجلس مدينة دسوق عن العمل، لتحول المدينة لبرك ومستنقعات وامتلائها بالصرف الصحى.

وأصدر محافظ كفر الشيخ قرارا حمل رقم 20915 بإيقاف كل من: نائبَى رئيس مجلس مدينة دسوق سعد عبد القادر ورفعت أبو الخير، ورئيس حى جنوب السيد شنقار، ودسوقى سالم رئيس حى شمال، ومنصور بريك مدير الحملة الميكانيكية بحى جنوب، وأشرف سعيد رئيس الحملة بحى شمال، عن العمل 3 أشهر، لتدهور أحوال المدينة، وتحوّلها إلى برك ومستنقعات من مياه الأمطار والصرف الصحى.

كما قرر المحافظ تعيين أحمد بدر نائبا لمجلس مدينة دسوق، وأسامة كامل، نائب ورئيس قرية شباس عمير، نائبا، وإبراهيم مقلد، رئيس قرية شابة، رئيسا لحى جنوب، ومحمد عليبة، رئيس قرية سنهور، رئيسا لحى شمال دسوق.

جدير بالذكر أن أهالى دسوق ثاروا على مجلس المدينة لتردّى الأحوال هناك، وطالبوا بعودة سمير غباشى، رئيس مجلس المدينة الأسبق.