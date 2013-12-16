محافظ القليوبية: تطوير ميدان المؤسسة يحل مشكلة ربط القاهرة بالمحافظات

أعلن المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، لأبناء شبرا الخيمة، أنه بدأ العد التنازلى للانتهاء من مشروع تطوير ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، وباقٍ من الزمن للانتهاء من تطوير مداخل ومخارج القليوبية 169 يومًا.

وأضاف أن أولوية التشغيل من منطقة "أم بيومى"، وذلك لوجود إشغالات قليلة، تتمثل فى رفع الأتربة الموجودة بها، مؤكداً أن كل من يعمل فى هذا المشروع سيتم وضع اسمه فى لوحة شرف مصر، باعتبار أن هذا المشروع حيوى للغاية، ويساهم فى حل مشكلة ربط القاهرة بمحافظات الدلتا، مشيرًا إلى أن جميع الهيئات المسئولة عن التنفيذ تعمل جاهدة لتنفيذ المشروع بأقل التكاليف.

كما حرص على توجيه التعليمات لرئيس مدينة شبرا الخيمة وقليوب، بضرورة تيسير وتسهيل كافة الإجراءات التى تساعد على سرعة وسهولة التنفيذ.

ومن جانبها، تقدمت شركة "المقاولون العرب" عن اعتذارها لأبناء مدينة شبرا الخيمة بشارع أحمد عرابى، وللمواطنين الذين يسلكون ميدان المؤسسة عن أى إزعاج يطرأ خلال فترة العمل فى مشروع تطوير ميدان المؤسسة، وشارع أحمد عرابى وشارع 25 ومنطقة أم بيومى حتى نهاية الدائرى.

وقد بدأت الشركة فى تسليم المواقع منذ 15 يوماً، وجارى العمل بتلك المواقع بداية من رفع المساحات، وأخذ عينات للتربة والمجسات فى مناطق عدة متفرقة.