أطباء يحذرون مرضى السكر والقلب من تناول الزنجبيل

ينصح الأطباء، بالحرص عند تناول أى من الأعشاب الطبية، حتى لا تتسبب الجرعات العالية منها فى أى أضرار صحية، يؤكد ذلك، الدكتور رضا أحمد مختار استشارى التغذية العلاجية، أنه يجب الأخذ فى الاعتبار الجرعات الآمنة من أى عشب، كذلك معرفة التداخلات بين الأدوية، وبين الأعشاب المستخدمة، لتجنب حدوث أى تفاعل كيميائى، أو تداخل مع أى منها، فتؤدى إلى تثبيط، أو زيادة نشاطها مما يؤثر على الحالة الصحية.

ومن أهم الإرشادات، التى ينصح بها رضا، تجنب تناول الزنجبيل للأطفال أقل من عامين، أما فى حالة الحمل، يجب عدم أخذ أكثر من جرام واحد يوميًا، ويجب ألا يزيد الاستهلاك اليومى من الزنجبيل عن 4 جرامات يوميا، مقسمة على مدار اليوم.

أكد رضا، على أن الجرعات العالية من الزنجبيل، قد تؤدى إلى حدوث : الإسهال- الحموضة- اضطرابات المعدة، كما يجب تجنب تناول الزنجبيل بالنسبة لمرضى قرحة المعدة، والإثنى عشر، وارتجاع المرئ، مشيرًا إلى أنه يجب الحرص عند تناول الزنجبيل لمرضى الضغط العالى، أو المنخفض.

وأضاف، أنه يجب عدم استخدام الزنجبيل بكثرة مع مرضى السكر، وكذلك مع مرضى القلب، لأنه قد يؤدى إلى هبوط القلب، ويمنع تناوله فى حالات النزيف، أو مرضى السيولة، ومن يتعاطون أدوية سيولة الدم مثل الأسبرين، ويجب عدم الإكثار من تناول الزنجبيل لمرضى المرارة أو الحصوات المرارية.

أوضح رضا، أن أدوية السكر " Diabetes medications" قد يتداخل الزنجبيل معها، ويؤدى إلى انخفاض مستوى الجلوكوز فى الدم، ينتج عنه خطورة شديدة لمرضى السكر، أما تفاعله مع أدوية منع تجلط الدم " Blood-thinning medications " مثل الأسبرين، قد يؤدى إلى زيادة سيولة الدم.

أما بالنسبة لأدوية ارتفاع ضغط الدم " High blood pressure medications" فالزنجبيل يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم، مما يزيد من مخاطر الانخفاض الشديد لضغط الدم

>