أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

كوريا الجنوبية تطور "روبوت نانو" لمعالجة السرطان لأول مرة فى العالم

Google+ Print
كوريا الجنوبية تطور "روبوت نانو" لمعالجة السرطان لأول مرة فى العالم كوريا الجنوبية تطور "روبوت نانو" لمعالجة السرطان لأول مرة فى العالم

نجح مجموعة من العلماء الكوريين الجنوبيين، ولأول مرة فى العالم، فى تطوير روبوت صغير "نانو روبوت"، بوسعه الكشف عن أمراض السرطان، والمساعدة فى علاجها.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن وزارة الصحة الكورية الجنوبية، قولها- فى بيان اليوم الاثنين- إن الفريق العلمى التابع لجامعة "جوننام" فى سول، استخدم البكتيريا المعدلة وراثيا، للكشف عن مواد أو بروتينات فريدة من نوعها، مثل عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، والتى تنمو بكمية كثيفة عندما توجد الخلايا السرطانية.

وقالت الوزارة،- فى البيان- "إن البحث يقدم نموذجًا جديدًا للتغلب على طرق سابقة محددة لتشخيص وعلاج السرطان، بواسطة هذا الروبوت، الذى يتمكن من التحرك النشط، ونقل الأدوية المضادة للسرطان على وجه التحديد إلى خلايا السرطان".

وتقوم هذه البكتيريا، بدفع جهاز الروبوت بحجم 3 ميكرومترات، ليرش الأدوية المضادة للسرطان تلقائيا، عندما يصل إلى خلية سرطانية، ويعتبر هذا هو أول "نانو روبوت"من نوعه يقدم علاجًا طبيًا نشطًا.

ويشار، إلى أنه تم تسجيل براءات اختراع لتكنولوجيا جديدة من نوعية النانو روبوت وتسمى "باكتيريوبوت" من قبل عشرات الدول، منها أمريكا، واليابان، والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365