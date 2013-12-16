كوريا الجنوبية تطور "روبوت نانو" لمعالجة السرطان لأول مرة فى العالم

نجح مجموعة من العلماء الكوريين الجنوبيين، ولأول مرة فى العالم، فى تطوير روبوت صغير "نانو روبوت"، بوسعه الكشف عن أمراض السرطان، والمساعدة فى علاجها.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن وزارة الصحة الكورية الجنوبية، قولها- فى بيان اليوم الاثنين- إن الفريق العلمى التابع لجامعة "جوننام" فى سول، استخدم البكتيريا المعدلة وراثيا، للكشف عن مواد أو بروتينات فريدة من نوعها، مثل عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، والتى تنمو بكمية كثيفة عندما توجد الخلايا السرطانية.

وقالت الوزارة،- فى البيان- "إن البحث يقدم نموذجًا جديدًا للتغلب على طرق سابقة محددة لتشخيص وعلاج السرطان، بواسطة هذا الروبوت، الذى يتمكن من التحرك النشط، ونقل الأدوية المضادة للسرطان على وجه التحديد إلى خلايا السرطان".

وتقوم هذه البكتيريا، بدفع جهاز الروبوت بحجم 3 ميكرومترات، ليرش الأدوية المضادة للسرطان تلقائيا، عندما يصل إلى خلية سرطانية، ويعتبر هذا هو أول "نانو روبوت"من نوعه يقدم علاجًا طبيًا نشطًا.

ويشار، إلى أنه تم تسجيل براءات اختراع لتكنولوجيا جديدة من نوعية النانو روبوت وتسمى "باكتيريوبوت" من قبل عشرات الدول، منها أمريكا، واليابان، والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى.