بالون المعدة يمكن أن يستخدمه ذوو السمنة المفرطة مع عدم تناول الحلوى

لمن يعانون من السمنة الزائدة وفشلت جميع أنظمة الرجيم فى خفض الوزن هناك وسائل آمنة كثيرة، يمكن من خلالها خفض الوزن ولكن شريطة عدم تناول الحلوى، حتى لا تفشل هذه الوسائل معك أيضا.

يقول الدكتور أشرف أبو بكر استشارى الجهاز الهضمى والكبد زميل الكلية الملكية بإنجلترا وأيرلندا.

تعتبر بالون المعدة من الوسائل الآمنة تماما للتخسيس، وليس لها أى مضاعفات تذكر ويتم إجراؤها عن طريق منظار المعدة من وتستغرق العملية من 5: 10 دقائق يصاحبها بعض الأعراض الجانبية فى الأسبوع الأول من التركيب، حيث يصاحبها قىء مع آلام بالمعدة وتزول تماما بالعلاج وبعد أسبوعين تنتهى الأعراض تماما، ويتم تركيبها لمدة 6 أشهر، خلال هذه الفترة يفضل متابعة المريض حيث يستطيع المريض خلال هذه الفترة أن يفقد حوالى من 30: 40 كيلو وتعتمد هذه الطريقة على تقليل كمية الطعام التى يتناولها الشخص مما يساعد فى خفض الوزن لأن بالونه المعدة تشعره بالامتلاء.

ولا يستفيد من بالون المعدة الأشخاص مدمنو الحلوى لأنها تحتوى على سعرات عالية، دون أن تشغل حيزا كبيرا بالمعدة.

وأوضح أن نتائج البالون تضاهى عمليات تدبيس المعدة بدون إجراء أى جراحة ومن السلبيات التى يمكن أن تحدثها البالون أن تتفرغ داخل المعدة، وهذا نادرا ما يحدث إلا بعد أن يتركها المريض فى معدته أكثر من 6 أشهر، وإذا حدث فإن المريض يشعر بذلك عندما يجد تلون البول باللون الأزرق، وهو لون السائل الذى نضعه فى البالون للتعرف على ذلك عند تفرغها داخل المعدة وفى هذه الحالة يتم عمل منظار معدة واستخراج البالون.