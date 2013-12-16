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نسّقي مكياجك حسب شكل عينيك

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نسّقي مكياجك حسب شكل عينيك نسّقي مكياجك حسب شكل عينيك

لتحصلي على الإطلالة التي حلمت بها طويلاً، عليك أولاً أن تتأكدي من القاعدة التي تقول بأن طبيعة العين هي التي تتحكم بالكحل والظلال والرموش والماسكرا التي ستوضع عليها، فليس كلّ مكياج أنيق يناسب شكل عينيك.
ولتتفهمي أكثر قواعد تنسيق المكياج، حسب شكل العينين، "سيِّدتي نت" يقدم لك هذه القواعد البسيطة:
1. إذا كانت عيناك غائرتين، عليك تجنب تطبيق الظلال الداكنة على جفونك المتحركة. وإذا أردت استخدام الظلال الداكنة، يمكنك تطبيقها على أطراف العين من الخارج أو أسفل الحاجبين.
2. وإذا كانت عيناك جاحظتين، سيبدو عليك المكياج الدخاني غاية في الجمال؛ لذا استخدمي الألوان الداكنة، كالأسود والنيلي والرصاصي، على جفونك، على نحو تدريجيّ، بحيث يكون اللون داكناً على الجفن المتحرك، وفاتحاً أكثر، كلّما اتجهت إلى أعلى، ليكون فاتحاً جداً تحت خط الحواجب.
3. أما إذا كنت من صاحبات العيون الضيقة، فعليك الابتعاد عن الألوان الداكنة؛ لأنها ستصغّرها أكثر، فيما الحل يكمن في أن تختاري الألوان الفاتحة لها. وإذا أردت تطبيق مكياج دخاني، ابدئي بلون فاتح، عند مدمع العين، مع التدرّج، حتى يكون اللون داكناً في طرف العين، مع ضرورة الابتعاد عن تحديد العين بالكحل من الداخل.
4. وإذا كانت عيناك كبيرتين، فالظلال الدخانية الداكنة ستلائمها كثيراً. وبصفة عامة، فإن الظلال الداكنة تصغّر العينين، والفاتحة تكبّرهما.

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سيدتي