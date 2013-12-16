أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع حصيلة سلسلة تفجيرات بوسط بغداد لـ40 قتيلا وجريحا

Google+ Print
ارتفاع حصيلة سلسلة تفجيرات بوسط بغداد لـ40 قتيلا وجريحا ارتفاع حصيلة سلسلة تفجيرات بوسط بغداد لـ40 قتيلا وجريحا

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، بأن 25 شخصا سقطوا ما بين قتيل وجريح، إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من وزارة الداخلية وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق فى منطقة باب الشرقى قرب وزارة الداخلية انفجرت صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف أن قوة أمنية سارعت إلى مكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

كما سقط أكثر من 15 شخصا بين قتيل وجريح، إثر انفجار سيارة مفخخة فى منطقة البياع جنوب غربى العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى، اليوم الاثنين، "إن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم فى منطقة البياع جنوب غربى بغداد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة فى حصيلة أولية، مشيرا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعى".

وكانت العاصمة بغداد قد شهدت صباح اليوم سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة ضربت مناطق متفرقة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365