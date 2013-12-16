ارتفاع حصيلة سلسلة تفجيرات بوسط بغداد لـ40 قتيلا وجريحا

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، بأن 25 شخصا سقطوا ما بين قتيل وجريح، إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من وزارة الداخلية وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق فى منطقة باب الشرقى قرب وزارة الداخلية انفجرت صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف أن قوة أمنية سارعت إلى مكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

كما سقط أكثر من 15 شخصا بين قتيل وجريح، إثر انفجار سيارة مفخخة فى منطقة البياع جنوب غربى العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى، اليوم الاثنين، "إن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم فى منطقة البياع جنوب غربى بغداد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة فى حصيلة أولية، مشيرا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعى".

وكانت العاصمة بغداد قد شهدت صباح اليوم سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة ضربت مناطق متفرقة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.