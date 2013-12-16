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اليمن يدين الاعتداء على دبلوماسى يابانى بصنعاء

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اليمن يدين الاعتداء على دبلوماسى يابانى بصنعاء اليمن يدين الاعتداء على دبلوماسى يابانى بصنعاء

أدانت اليمنية، الاعتداء الذى تعرض له القنصل اليابانى فى اليمن، يوم أمس الأحد فى العاصمة صنعاء، وأصيب القنصل اليابانى "سوتو مينى"، بعدة طعنات فى جسده من قبل مجهولين، اعتدوا على سيارته فى العاصمة صنعاء، صباح الأحد، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وعبر مصدر مسئول باسم الحكومة اليمنية، فى وقت متأخر من مساء الأحد، عن إدانته للاعتداء الذى تعرض له الدبلوماسى اليابانى، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
> وأكدت الحكومة، "أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتعقب الجناة، والقبض عليهم، وتقديمهم للعدالة لاتخاذ العقاب اللازم ضدهم".

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