انخفاض نسبة الجريمة منذ حملة تصحيح أوضاع العمالة فى السعودية

أعلن مسؤول أمنى، فى شرطة مكة المكرمة، أن معدل الجرائم انخفض 11 بالمئة، منذ بداية الحملة الأمنية لضبط المخالفين لنظامى العمل، والإقامة فى السعودية، مشيرًا إلى أن عدد من تم ترحيلهم عبر مطار الملك عبد العزيز الدولى، وميناء جدة الإسلامى من المخالفين، وصل إلى 98120 مخالفًا، ومخالفة.

ونقلت صحيفة"الاقتصادية" السعودية، اليوم الاثنين، عن العقيد بدر بن سعود آل سعود، مدير إدارة العلاقات العامة، والإعلام فى مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، قوله إن "من تم ترحيلهم من المخالفين لنظامى العمل والإقامة من الجنسية الإثيوبية، منذ بداية الحملة التصحيحية، وصل إلى 65 ألفًا من رجال ونساء وأطفال، كما تم ترحيل أكثر من 33 ألف مخالف، ومخالفة من عدة جنسيات أخرى، موضحًا أنه يتم ترحيل من ثلاثة آلاف إلى 3500 مخالف يوميًا.

وأوضح آل سعود، أن من تبقى فى مركز الشميسى من المخالفين، ثمانية آلاف مخالف ومخالفة، منهم 2250 باكستانيًا، و1800 إندونيسى، و1000 صومالى، و176 إثيوبيًا، والبقية من عدة جنسيات مختلفة.

بدورها، أعلنت وزارة العمل ضبطها 2815 مخالفة لنظام العمل، وذلك من خلال 20703 زيارات تفتيشية، قامت بها فرق التفتيش خلال الشهر الماضى، استمرارًا لحملات وزارة العمل التفتيشية فى كل مناطق المملكة، للتأكد من التزام أصحاب العمل، والعاملين بأنظمة العمل.