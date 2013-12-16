إيطاليا توفر ميناء لنقل الأسلحة الكيماوية السورية

كتب : رويترز الإثنين 16-12-2013 10:06

قالت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم إن إيطاليا وافقت على توفير ميناء لاستخدامه في عمليات نقل ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية بين السفن، لتدميرها في البحر، ومن المقرر أن تسلم سوريا مواد سامة قاتلة يمكن استخدامها في صنع غازي السارين و"في.إكس" وغيرهما من العناصر القاتلة، بموجب اتفاق دولي أُبرم بعد هجوم على ضواحي دمشق قُتل فيه المئات في أغسطس الماضي.

وستنقل سفن دنماركية ونرويجية الترسانة السامة من ميناء اللاذقية السوري، وسوف تدمر المواد الكيماوية في البحر على متن سفينة أمريكية مجهزة خصيصا نظرا لخطورة هذه المواد بدرجة لا يمكن معها إدخالها إلى أي بلد، ولم يتضح إلى الآن كيف يمكن نقل حاويات المواد الكيماوية من السفن الدنماركية والنرويجية إلى السفينة الأمريكية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الإيطالية إن استخدام الميناء هو أقصى دور تبدي إيطاليا استعدادها للعبة في العملية، وإن المواد الكيماوية لن تلمس الأراضي الإيطالية في أي مرحلة، ولم يوضح المسؤول ما هو الميناء الذي سيستخدم، ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين ونصف في سوريا أودت حتى الآن بحياة 125 ألف و835 شخص على الأقل وفر أكثر من مليوني لاجيء إلى الدول المجاورة.