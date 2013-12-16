صحيفة سودانية: اشتباكات جوبا بين قبيلتي «النوير» و«الدينكا» بالحرس الرئاسي

ذكر تقرير إخباري أن مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان تشهد قتالًا شديدًا منذ، مساء الأحد، بين مجموعتين من أفراد الحرس الرئاسي عقب نشر قوات من قبيلة «الدينكا» في مواقع يوجد فيها جنود من أبناء قبيلة «النوير».وذكرت صحيفة «سودان تربيون» أن الاشتباكات بدأت حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، ولا يزال القتال جاريًا بين المجموعتين . ونقلت الصحيفة عن مصادر، وصفتها بأنها عسكرية، قولها إن القتال بدأ بعد وصول قوات من الحرس الرئاسي من أبناء «الدينكا» الذين تخرجوا مؤخرًا إلى ثكنات الجيش في فيلبام، السبت الماضي، تزامنا مع بدء اجتماعات مجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية للبت في الخلافات القائمة بين مجموعتي سيلفا كير ورياك مشار نائبه، الذي أقيل في يوليو الماضي، كما يشار إلى أن مشار هو أحد زعماء قبيلة «النوير» ثاني أهم قبائل البلاد بعد قبيلة «الدينكا».وذكرت المصادر أن أبناء قبيلة «النوير» نجحوا في السيطرة على الثكنات، وطرد القوة المكونة من أبناء «الدينكا»، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أخرى قتل قائد هذه القوة . وقال التقرير إن القتال أدى إلى انتشار الذعر والهلع بين سكان المدينة، في الوقت الذي أصدرت فيه قوات الأمم المتحدة تعميمًا لأفرادها طالبتهم فيه بالبقاء داخل منازلهم . وناشد الناطق الرسمي للجيش الشعبي، فيليب أقوير، المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع . وقال «أقوير» للصحيفة: «على المواطنين البقاء في منازلهم حتى نتمكن من معرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث الاشتباكات».

شبكةعيونالإخبارية

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