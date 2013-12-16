الزمالك يعاقب شيكابالا

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق الزمالك أن شيكابالا نجم البيت الأبيض ستتم معاقبته وفقا للائحة النادي عن غيابه المتكرر في الأيام الماضية.

وقال طولان لـFilGoal.com "لا نية لفرض عقوبات استثنائية على شيكابالا، وحتى لو قررنا ذلك لن نتحدث لوسائل الإعلام."

وأضاف طولان "هناك لائحة عقوبات خاصة بالفريق بها بند يخص الغياب عن التدريب سيتم تطبيقه على شيكابالا."

وغاب النجم الأسمر عن تدريبات فريقه لما يقرب من عشرة أيام منفصلة، قبل أن يعود يوم الأثنين للانتظام مع فريقه.

وأتم طولان "اللائحة يتم تطبيقها على الجميع بدون النظر إلى إسم أو مكانة اللاعب."