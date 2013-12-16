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إبراهيم: لن أترك الزمالك

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إبراهيم: لن أترك الزمالك إبراهيم: لن أترك الزمالك

أكد محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك أنه باقي مع الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل على أقل تقدير.

وقال إبراهيم لـFilGoal.com "لن انتقل إلى مالاجا، تركيزي كله منصب مع الزمالك واتمنى بداية الدوري الممتاز في الموعد المحدد له."

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 26 ديسمبر الجاري.

وأضاف إبراهيم "في انتظار عروض احترافية جديدة، ولكن بشكل مؤكد لن أرحل عن الزمالك إلا عقب نهاية الموسم الجديد."

الزمالك كان قد وافق بالفعل على رحيل إبراهيم إلى الدوري الإسباني، إلا أن العديد من الأصوات داخل مالاجا عارضت كون اللاعب لم يسبق له اللعب في أوروبا من قبل.

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