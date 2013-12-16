تنويهات إذاعية لحث المرأة على المشاركة فى الاستفتاء

كتب : هدى رشوان الإثنين 16-12-2013 09:49

«يا كل ست مصرية.. ياللى عملتى ثورة 25 يناير و30 يونيو، ياللى شاركتى فى كتابة الدستور، ياللا انزلى وماتتردديش كمّلى المشوار».. أحد التنويهات التى قام بإعدادها وإنتاجها المجلس القومى للمرأة ضمن أكثر من 30 تنويهاً إذاعياً تذاع حالياً على جميع المحطات الإذاعية التى تغطى كافة المحافظات، وذلك بهدف توعية المرأة بمواد الدستور ودعوتها للنزول والمشاركة يومى 14 و15 يناير المقبل.

وقالت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس: «إن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور واجب وطنى على جميع المصريين، فالدستور هو الوثيقة التى تضمن حقوقنا وحقوق الأجيال القادمة، وواجبنا نحن كمصريين العمل على استشعار روح المسئولية تجاه هذا الوطن، وترجيح العقل، وأن نكون مواطنين إيجابيين»، وأضافت: «المجلس حريص على مشاركة جميع سيدات مصر بصوتهن فى الاستفتاء، فالمرأة هى جزء أساسى من نسيج هذا المجتمع وتمثل قوة تصويتية كبيرة تصل إلى 23.5 مليون سيدة لهن حق التصويت والمشاركة فى الاستفتاء».

وأكدت «منى» أن المجلس أنتج عدداً من التنويهات الإذاعية التى تتناول شرح مواد الدستور بشكل سلس ومبسط، إيماناً منه بأهمية الدور الذى تقوم به الإذاعة المسموعة فى الوصول إلى جميع أفراد المجتمع بمختلف طبقاتهم وانتماءاتهم واهتماماتهم، بالإضافة إلى دورها فى نشر الوعى المجتمعى وحث المواطنين على المشاركة فى النهوض بالوطن.