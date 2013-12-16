«محمد مرسى» يشارك فى احتفالات قطر بـ«اليوم الوطنى»

كتب : بهاء الدين محمد منذ 15 دقيقة

أكد محمد مرسى، السفير المصرى فى الدوحة، لـ«الوطن» أنه سيشارك فى احتفالات العيد الوطنى لدولة قطر الذى يحل يوم 18 ديسمبر الجارى، ممثلاً لمصر، مشيراً إلى أن مشاركته للتأكيد أن العلاقات بين البلدين الشقيقين قوية وكفيلة بتجاوز أى تحديات قد تعترضها. ونفى السفير مشاركة أى فرقة فنية من وزارة الثقافة المصرية فى الاحتفالات. وأكد السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ«الوطن»، أن «قطر وافقت ضمنياً على تأييد ثورة 30 يونيو فى البيان الختامى لقمة دول مجلس التعاون الخليجى التى عُقدت مؤخراً فى الكويت، ولا يجب أن نترك للإخوان فرصة تحديد توجهات سياستنا الخارجية». وانتقد السفير كمال عبدالمتعال، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، مشاركة السفير المصرى، قائلاً: «كان يمكن أن يكتفى بإرسال مندوب عنه لحضور الاحتفالات». كان الرئيس المعزول قد وقع أوراق اعتماد السفير محمد مرسى فى قطر فى 8 يوليو 2012، كأول سفير مصرى يعتمده، إضافة لصدفة تشابه الأسماء بينهما والجوار فى السكن بالتجمع الخامس، وفقاً لما ذكره أحمد منصور، المذيع السابق فى قناة «الجزيرة» من قبل.