أكد فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية المصرية الكندية، على ضرورة الاستفادة من التجربة الكندية فى مجال التمويل العقارى، خاصة وأن كندا نجحت فى إقامة السوق العقارية المحلية متخصصة فى الإسكان تغطى 80% من مختلف شرائح المواطنين.

وقال خلال المؤتمر الذى عقد أمس لمناقشة مستقبل الإسكان والبنية الأساسية فى مصر، وذلك بحضور وزير الإسكان وعدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال العقارى، إن حجم الاستثمارات العقارية التجارية عالميا قد ارتفعت بنسبة 11% بإجمالى 114 مليار دولار، مما يعكس مدى التطور الذى لحق بهذا المجال الاقتصادى الحيوى.

وأشار إلى أهمية تدعيم هذا المجال فى مصر لخدمة محدودى الدخل والشباب من أجل توفير وحدات سكانية ملائمة لهذه الطبقة التى تمثل نسبة كبيرة من الشعب المصرى، وذلك عن طريق الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فى هذا المجال مثل كندا التى حققت زيادة ملحوظة بلغت 19% فى الربع الثانى من عام 2013.

وأوضح أن المشكلة تكمن فى مصر فى تزايد السكان وقلة المعروض من السكن الملائم، مما أثر بالشكل الملحوظ فى حياة المواطن البسيط، الذى يستحق المسكن الملائم له ولأسرته ليكون (عنوانا) لاستقراره وراحته.

ونوه بأن جميع الدول والحكومات، على مختلف توجهاتها السياسية والاقتصادية، تدرك أهمية قطاع الإسكان، وتؤكد ضرورة شموليته وأهمية تسهيله للمواطنين لأسباب إنسانية وسياسية واقتصادية، وذلك بهدف تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمعات.

وأكد ضرورة تقديم خدمات الإسكان لمختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، منوها بأهمية سن تشريعات لتشجيع ازدهار قطاع الإسكان عبر آليات السوق، مع ضرورة حماية هذه التشريعات وتطبيقها بقوة النظام ضد المخالف والمتلاعب، حتى يطمئن الممول والمستثمر والمطور إلى أن الإسكان قد أصبح مجالا حقيقيًا للاستثمار والعائد المجزى.