"اتصالات" تتيح البث المباشر للمناطق السياحية والأثرية للعالم

قال شريف أمين رئيس قطاع التسويق والمبيعات والإنترنت الثابت بشركة اتصالات مصر، إن مشروع "مصر الآن" لدعم السياحة والذى أعلنت عنه وزارتى الاتصالات والسياحة يتم باستخدام القدرات الفنية والتكنولوجية لشركة "نايل أون لاين" إحدى شركات اتصالات مصر.

وأوضح أمين أن هذا المشروع يتيح خدمة البث المباشر للمناطق السياحية والأثرية الهامة فى مصر، ويهدف لتركيب أنظمة بث مباشر فى الأماكن السياحية لنقل الصورة مباشرة إلى جميع دول العالم وكافة السائحين الراغبين فى زيارة مصر، وينتابهم مخاوف حول وجود اضطرابات سياسية أو أمنية، لذا كان المشروع الحالى يهدف إلى نقل الصورة الحقيقية بشكل مباشر.

وأكد أن الشركة قامت بتوفير الحلول المناسبة لتنفيذ المشروع، الذى يهدف بالأساس إلى زيادة الجذب السياحى عن طريق تقديم دليل مادى للسائحين والأجانب على مقدار الأمن والأمان المتحقق فى مصر.

وبحسب بيان صادر عن شركة اتصالات، أوضح أمين "أن المشروع يعمل على تبديد أى شعور بالخوف على حياتهم نتيجة للأوضاع الاستثنائية الراهنة داخل مصر".

وأكد أمين أن المشروع الجديد سيؤدى إلى زيادة أعداد السائحين بمصر ورفع معدلات السياحة المصرية، والتى تساهم بنسبة كبيرة فى رفع الناتج القومى وتوفير العملة الصعبة للحكومة، بالإضافة لتوفير العديد من فرص العمل للشباب المصريين.

وتابع قائلاً": إن الخدمات التى تقدمها "نايل أون لاين" فى هذا المشروع تعد أحد الحلول التى تقدمها شركة اتصالات للمؤسسات ضمن منظومة الـ B2B.

وأشار إلى أن خدمات البث المباشر، مجانية للجميع، كما أن القنوات تعمل مباشرة على مدار الساعة من أى مكان فى العالم، ويمكن الوصول إليها باستخدام الحاسوب الشخصى أو الموبايل عبر استخدام أى وسيلة للاتصال بالإنترنت.