أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

ليبيا تزيد واردات الوقود فى مواجهة نقص بمحطات البنزين

Google+ Print
ليبيا تزيد واردات الوقود فى مواجهة نقص بمحطات البنزين ليبيا تزيد واردات الوقود فى مواجهة نقص بمحطات البنزين

قال مسئولون، إن ليبيا تزيد حجم واردات الوقود، لتخفيف نقص محلى جراء الإضرابات، وإغلاق حقول نفطية وموانئ.

ويضطر قائدو السيارات فى العاصمة طرابلس إلى الوقوف فى طوابير منذ أكثر من أسبوع لتموين سياراتهم، وانتشر الجنود لحماية بعض محطات البنزين أثناء مظاهرات لمحتجين غاضبين يطالبون بتوفير البنزين.

وتغلق ميليشيات ورجال قبائل عدة حقول نفطية ومرافئ تصدير، للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتى وحصة أكبر من إيرادات النفط، وهو ما قلص إنتاج البلاد من الخام إلى حوالى 220 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون فى يوليو.

وأبلغ عمر الشكماك، نائب وزير النفط، الصحفيين أن الوضع يتحسن مع تسلم مزيد من الواردات لتعزيز الإنتاج فى مصفاة الزاوية البالغة طاقتها 120 ألف برميل يوميا، بعد أن تأثرت بغلق حقل الشرارة فى جنوب ليبيا، مشيرا إلى أن تواصل استيراد الوقود وتوزيعه.

وقال سمير كمال، مدير التخطيط، بوزارة النفط، إن ناقلتين محملتين بإمدادات جديدة وصلتا ميناء الزاوية، وإن إحداهما تحمل 35 مليون لتر من منتجات الوقود. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وأضاف عزام عبد المولى، مدير قسم التوريدات بالمؤسسة الوطنية للنفط، أنه يجرى تحميل ناقلة أخرى بأحد الموانئ الإيطالية، فى حين تتوجه سفينة ثانية إلى إيطاليا لتحميل إمدادات مخصصة لشرق ليبيا.

وقال فرج الكميشى، مدير شركة البريقة لتسويق النفط المملوكة للدولة، إن منشآت التخزين بمصفاة الزاوية ممتلئة، ولا يمكنها تلقى المزيد، مضيفا أن الأزمة انحسرت كثيرا.

وقال مسؤولون، إن مؤسسة النفط وزعت 355 مليون لتر من الوقود فى أنحاء ليبيا فى نوفمبر و215 مليون لتر إضافية فى أول أسبوعين من ديسمبر. ولم يوضحوا حجم الواردات والإنتاج المحلى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج