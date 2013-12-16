أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

طوكيو: زيادة توافد الشركات اليابانية على لاوس

Google+ Print
طوكيو: زيادة توافد الشركات اليابانية على لاوس طوكيو: زيادة توافد الشركات اليابانية على لاوس

ذكر تقرير إخبارى، اليوم الاثنين، أن طوكيو سوف تفتتح مكتبا تجاريا فى لاوس العام المقبل، وسط زيادة فى عدد الشركات اليابانية التى تستثمر فى لاوس.

وأفادت صحيفة فيينتيان تايمز، أن هيئة التجارة الخارجية اليابانية التى تديرها قالت إنها سوف تفتتح مكتبا فى فيينتيان عام 2014، بعدما أصبحت لاوس أكثر جاذبية، بسبب استقرارها السياسى، ورخص العمالة والنمو الاقتصادى.

وعلى الرغم من استمرار وجود لاوس فى قائمة الدول الأقل تقدما فى العالم، نما لاوس بنسبة نحو 8% خلال عامى 2011 و2012، بحسب ما ذكره بنك التنمية الآسيوى.

ويشار إلى أن هناك نحو 60 شركة يابانية، تستثمر فى لاوس مقارنة بـ27 شركة عام 2009.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الشركات التى استثمرت مؤخرا فى لاوس شركة نيكون كوربوريشين، وشركة تويوتا موتورز كوربوريشن، اللتين تقومان ببناء مصانع لقطع الغيار فى لاوس لتزويد فروعها فى تايلاند بها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

إنشاء مدينة لصناعة الذهب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

إنشاء مدينة لصناعة الذهب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس