طوكيو: زيادة توافد الشركات اليابانية على لاوس

ذكر تقرير إخبارى، اليوم الاثنين، أن طوكيو سوف تفتتح مكتبا تجاريا فى لاوس العام المقبل، وسط زيادة فى عدد الشركات اليابانية التى تستثمر فى لاوس.

وأفادت صحيفة فيينتيان تايمز، أن هيئة التجارة الخارجية اليابانية التى تديرها الحكومة قالت إنها سوف تفتتح مكتبا فى فيينتيان عام 2014، بعدما أصبحت لاوس أكثر جاذبية، بسبب استقرارها السياسى، ورخص العمالة والنمو الاقتصادى.

وعلى الرغم من استمرار وجود لاوس فى قائمة الدول الأقل تقدما فى العالم، نما اقتصاد لاوس بنسبة نحو 8% خلال عامى 2011 و2012، بحسب ما ذكره بنك التنمية الآسيوى.

ويشار إلى أن هناك نحو 60 شركة يابانية، تستثمر فى لاوس مقارنة بـ27 شركة عام 2009.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الشركات التى استثمرت مؤخرا فى لاوس شركة نيكون كوربوريشين، وشركة تويوتا موتورز كوربوريشن، اللتين تقومان ببناء مصانع لقطع الغيار فى لاوس لتزويد فروعها فى تايلاند بها.

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