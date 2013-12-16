15 عقداً تتألقين بها في سهرة رأس السنة

بيروت- رولا زعزع عيّاد

استقبلي العام الجديدة بإطلالة متألقة، تغنيها أرقى المجوهرات. واختاري من هذه المجموعة من العقود التصميم الأنسب لأزيائك. فإذا كنت ترتدين فستاناً عاري الكتفين، ننصحك بوضع عقد كبير ولافت، يمنح إطلالتك مزيداً من الفخامة. أما إذا كانت ياقة الفستان عالية، فبإمكانك اختيار عقد ناعم، يضفي أناقة على إطلالتك دون أن تشعري بالمبالغة في اختيارك. وبالطبع، يبقى للتصاميم المرصعة بالماس، دورها الأبرز في إغناء الإطلالة وجعلها في غاية الترف.

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