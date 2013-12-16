أنباء عن فشل انقلاب عسكري للإطاحة بحكومة جنوب السودان

ذكرت «العربية» في خبر عاجل، صباح الإثنين، نقلًا عن مراسلها وجود أنباء عن فشل عملية للإطاحة بحكومة جنوب السودان، وأن الجيش يسيطر على مقر الجيش الشعبي في جوبا.

كانت «العربية» قد ذكرت أن المسلحين يتنمون للجيش الشعبي لجنوب السودان.

وأكدت وكالة رويترز للأنباء ما ذكرته قناة «العربية» بوجود إطلاق نار في العاصمة جوبا وأصداء لانفجارات.

وأضاف مراسل «رويترز»: «اندلع القتال، مساء الأحد، كان هناك إطلاق متقطع للنار، لكنه زاد في الساعة السادسة، صباح الإثنين ويمكن سماع دوي انفجارات»، ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن وقوع ضحايا.