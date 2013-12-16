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أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء قطر للجزائر

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أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء قطر للجزائر أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء قطر للجزائر

ذكرت صحيفة "الفجر" الجزائرية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، أن رئيس وزراء قطر الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثانى، سيقوم بزيارة إلى الجزائر يوم الخميس المقبل.. واصفة هذه الزيارة بأنها ذات دلالات سياسية كثيرة خاصة أنها تأتى مباشرة، بعد زيارة رئيس الوزراء الفرنسى للجزائر التى وصلها مساء أمس.

وحسب نفس المصادر، فإن رئيس الوزراء القطرى سيجرىـ خلال هذه الزيارة الرسميةـ محادثات مع رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال حيث سيتطرق لعدد من القضايا والملفات كالتعاون الاقتصادى وفرص الاستثمار التى توفرها الجزائر خاصة أن عددا من المشاريع القطرية عرفت انطلاقة جديدة فى الآونة الأخيرة، كمشروع بلارة لإنتاج الحديد بولاية جيجل، وعدد من المشاريع السياحية بالساحل الغربى للعاصمة.. كما تعتزم الجزائرـ حسب المصادر نفسهاـ منح دولة قطر عددا آمنا الصفقات فى مجالات البناء والتعمير والسكن.

وتأتى هذه الزيارة مباشرة بعد زيارة رئيس الوزراء الفرنسى جون مارك آيرو إلى الجزائر، لذا فمن غير المستبعد أن يتطرق رئيس الوزراء القطرى لعدد من الملفات الدولية والإقليمية مع مختلف المسئولين الجزائريين، كملف الأزمة السورية التى تملك فيه الجزائر وقطر وجهات نظر مختلفة، حيث ترفض الجزائر أى تدخل أجنبى بعيد عن الحوار الوطنى السورى، فيما تتمسك قطر بورقة التدخل الأجنبى الذى عارضته الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعبر هذه الزيارة أيضا عن اهتمام كبرى قوى المجتمع الدولى بمواقف الدبلوماسية الجزائرية التى وصف دورها بالمتزن، خاصة خلال موجة ما يعرف بالربيع العربى، كما يمكن أن تعطى هذه الزيارات الدولية بأعلى المستويات إلى الجزائر فى هذا الظرف، وهو التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة فى أبريل 2014، إشارات ببحث بعض الدول عن ضمانات لمصالحها الاقتصادية بالجزائر ما بعد الانتخابات الرئاسية.

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مصر 365