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نائب ليبي: البرلمان تعرض لـ269 اعتداء واعتصام خلال 2013

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نائب ليبي: البرلمان تعرض لـ269 اعتداء واعتصام خلال 2013 نائب ليبي: البرلمان تعرض لـ269 اعتداء واعتصام خلال 2013
قال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان المؤقت)، صالح المخزوم إن المؤتمر الوطني تعرض لـ269 حالة اعتداء واعتصام طوال عام 2013 الجاري.وأوضح «المخزوم»، في تصريحات صحفية، مساء الأحد، طبيعة تلك الحوادث التي أحصاها المؤتمر الوطني، وقال إنها تشمل الاقتحامات المسلحة وغير المسلحة لقاعة البرلمان والاعتصامات أمام مقره والتي عرقل بعضها عمله.وتعاني ليبيا حالة من الفوضي الأمنية في ظل انتشار المليشيات والتشكيلات المسلحة وتعدد انتماءاتها القبلية والمناطقية والأيديولوجية، حيث يفوق عددها 250 تشكيلاً مسلحا، بحسب إحصائيات شبه رسمية.

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